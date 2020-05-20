2020-05-20T09:28:46+03:00
Происшествия

100 грамм для полиции: таксист в Томске получил заказ на доставку алкоголя в отделение

Предложение оказалось уловкой мошенников
Алиса Селезнева
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Поверив мошенникам, томич лишился значительной суммы.Поверив мошенникам, томич лишился значительной суммы.Фото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, в дневное время водителю такси в Томске через мобильное приложение поступил заказ. В нем был указан номер телефона, по которому было необходимо связаться с заказчиком.

Во время звонка незнакомец попросил таксиста «купить алкоголь за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей» и доставить в подразделение правоохранительных органов Томска. Деньги для совершения покупки водителю пообещали перевести на карту, и попросили ее номер.

Таксист продиктовал номер своей «кредитки» и отправился в магазин, после чего снова позвонил «заказчику». Тот сообщил, что на указанную карту переведены деньги. Вскоре пришло смс-сообщение с текстом: «поступление 47 000 рублей».

- Когда томич проехал к банкомату, чтобы снять деньги, выяснилось, что на счете их нет. Тогда мужчина перезвонил «заказчику». Тот пояснил, что деньги еще не зачислились и поступят чуть позже, а пока попросил пополнить счет абонентского номера на сумму 8,5 тысяч рублей, а позже эта сумма будет возращена. Чтобы произвести благонадежное впечатление, злоумышленник настоятельно просил сохранять все чеки «для отчетности». Томич сообщил собеседнику, что такой суммой он в данный момент не располагает, но может перевести меньшую сумму, на что «заказчик» согласился. После перевода денежных средств незнакомец поинтересовался, есть ли у него еще банковские счета, получив отрицательный ответ, прервал разговор. - говорится в сообщении ведомства.

При последующих попытках дозвониться на номер «заказчика» абонент не отвечал. Тогда мужчина еще раз открыл смс-сообщение о зачислении ему 47 тысяч рублей и обнаружил, что оно поступило не с официального номера банка, а с абонентского номера сотового телефона. Доверчивый водитель понял, что стал жертвой мошенников. Сумма причиненного ему ущерба составила 7.5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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