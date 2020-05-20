Томским предпринимателям, наиболее пострадавшим от пандемии, компенсируют расходы на коммуналку

20 Май 2020 2020-05-20T08:45:20+03:00

Сфера общепита относится к числу отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение компенсировать малому и среднему бизнесу расходы на коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях за период самоизоляции – сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

Получателями компенсации могут стать около 1 200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена в соответствии с распоряжением администрации Томской области от 18 марта 2020 № 156-ра. На первом этапе глава региона выделил на эти цели 60 миллионов рублей.

-Мы постоянно общаемся с бизнес-сообществом и знаем, что вопрос оплаты коммунальных услуг – один из острых. К тому же эта компенсация сможет поддержать и ресурсоснабжающие организации, не допустить срывов в подготовке к отопительному сезону.- убежден губернатор.

Отмечается, что поддержка из регионального бюджета будет адресована прежде всего частным предприятиям сферы услуг: кинотеатрам, гостиницам, заведениям общепита, фитнес-залам и культурно-развлекательным центрам, которые приняли на себя первый экономический удар коронавируса, но сохранили или восстановили персонал.

Подать заявки на компенсацию предприниматели могут через центр «Мой бизнес» (справки по телефону 901-000) или цифровую платформу Томской области https://biz.tomsk.life/ в удаленном режиме. Сделать это можно будет с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU