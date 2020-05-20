2020-05-20T08:17:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Респираторном госпитале СибГМУ проходит лечение 31 томич с коронавирусом

Двое пациентов находятся в состоянии средней тяжести
Алиса Селезнева
Поделиться:
Респираторному госпиталю СибГМУ требуются санитары и уборщикиРеспираторному госпиталю СибГМУ требуются санитары и уборщикиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Респираторный госпиталь СИбГМУ принял первых пациентов 16 мая. В настоящее время в нем проходят лечение 31 человек. -За последние сутки в учреждение переведено 12 человек из МСЧ-2, городской больницы №3 и МСЧ «Строитель» с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонией – сообщила сегодня в своем телеграм-канале ректор медуниверситета Ольга Кобякова.

По ее словам, под особым наблюдением – двое пациентов. Один из них нуждается в кислородной поддержке и имеет тяжёлые сопутствующие заболевания. Другой пациент страдает бронхиальной астмой и ожирением, являющимся фактором риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода коронавирусной инфекции. Состояние остальных пациентов – ближе к удовлетворительному.

- Работа персонала вошла в привычное русло, ушла суета и лишние движения. Самое сложное – научиться чётко заходить и выходить из «красной зоны», строго соблюдая все меры предосторожности, но, в то же время, не задерживая других сотрудников. Из проблем. Необходимо очень быстро трудоустраивать медицинских работников для выхода в смены. Обязательное условие – предварительное прохождение 36-часовых курсов по COVID-19 на онлайн-платформе университета. – делится руководитель СибГМУ.

Она также уточнила, что в госпитале продолжается набор среднего и младшего медперсонала и уборщиков. Зарплата санитаров составит около 70 000 на ставку в месяц, уборщиков – около 41 000. В ближайшие дни коечная мощность стационара будет увеличена до 53 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Респираторном госпитале СибГМУ проходит лечение 31 томич с коронавирусом
С начала года Томская область экспортировала сельхозпродукции на 13,4 млн долларов США
За работу с коронавирусными пациентами более 350 томских медиков получают доплату
Свыше 350 жителей Томской области хотят вернуться домой из-за рубежа
В Томске ежедневно дезинфицируют 20 скверов и парков
Названы томские новостройки – лидеры регионального ТОП ЖК
Трое виртуальных «продавцов» дипломов в Томской области лишились доходов
Житель Томской области, пришедший в магазин без маски, оказал сопротивление полиции
За сутки 165 томичей нарушили обязательный эпидрежим
Коронавирус в Томске, последние новости на 20 мая 2020 года: среди 16 новых заболевших COVID-19 один ребенок
Два дополнительных кабинета серопрофилактики открылись в Томске
Мошенники в Томской области охотятся за доверчивыми женщинами
Томские каратисты завоевали медали на международном онлайн-турнире
Аналитики: в Томской области во время пандемии подешевели земельные участки
Томский политех вошел в топ-10 по привлечению иностранных ученых
В Томской области пенсионерка-рецидивистка ответит за избиение полицейского
На юге Томской области хозяйства приступили к химпрополке полей
Сегодня депутаты выбрали мэра города на севере Томской области