В Респираторном госпитале СибГМУ проходит лечение 31 томич с коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T08:17:06+03:00

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Респираторный госпиталь СИбГМУ принял первых пациентов 16 мая. В настоящее время в нем проходят лечение 31 человек. -За последние сутки в учреждение переведено 12 человек из МСЧ-2, городской больницы №3 и МСЧ «Строитель» с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонией – сообщила сегодня в своем телеграм-канале ректор медуниверситета Ольга Кобякова.

По ее словам, под особым наблюдением – двое пациентов. Один из них нуждается в кислородной поддержке и имеет тяжёлые сопутствующие заболевания. Другой пациент страдает бронхиальной астмой и ожирением, являющимся фактором риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода коронавирусной инфекции. Состояние остальных пациентов – ближе к удовлетворительному.

- Работа персонала вошла в привычное русло, ушла суета и лишние движения. Самое сложное – научиться чётко заходить и выходить из «красной зоны», строго соблюдая все меры предосторожности, но, в то же время, не задерживая других сотрудников. Из проблем. Необходимо очень быстро трудоустраивать медицинских работников для выхода в смены. Обязательное условие – предварительное прохождение 36-часовых курсов по COVID-19 на онлайн-платформе университета. – делится руководитель СибГМУ.

Она также уточнила, что в госпитале продолжается набор среднего и младшего медперсонала и уборщиков. Зарплата санитаров составит около 70 000 на ставку в месяц, уборщиков – около 41 000. В ближайшие дни коечная мощность стационара будет увеличена до 53 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU