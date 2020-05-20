С начала года Томская область экспортировала сельхозпродукции на 13,4 млн долларов США

20 Май 2020 2020-05-20T07:57:06+03:00

Рапсовое масло из Томской области востребовано за рубежом. Фото: из открытых источников

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К середине мая 2020 года объем экспорта продукции АПК в Томской области достиг 13,4 млн долларов США. Для сравнения, на этот же период 2019-го он составлял 9,1 млн долларов - сообщает пресс-служба региональной администрации.

- По данным Федеральной таможенной службы, наибольшую долю экспорта продукции томских аграриев (33 %) занимает рапсовое масло. В частности, компании «Сибирская олива» и «Межениновская птицефабрика» экспортировали масло категории Extra virgin в Китай на общую сумму 4,4 млн долларов. Также в первом полугодии группа компаний «ТДС-групп» поставила в Литву и Нидерланды горох на 1,7 млн долларов. Птицефабрика «Томская» (САГ) и «Межениновская птицефабрика» отправили куриное мясо и субпродукты в Китай и Монголию на сумму 1,6 млн долларов.-говорится в сообщении.

В общей сложности, с начала 2020 года Томская область экспортировала 106 видов сельхозпродукции в 27 стран мира.

Напомним, в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по итогам 2020 года объем экспорта продукции АПК в Томской области планируется в сумме 30,5 млн долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU