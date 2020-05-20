За работу с коронавирусными пациентами более 350 томских медиков получают доплату

20 Май 2020 2020-05-20T07:19:10+03:00

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- Стимулирующие выплаты теперь рассчитываются по самому факту работы, а не по времени, отработанному медиком, как было предусмотрено в постановлении правительства ранее. С учетом данных корректировок пересчитаны апрельские выплаты и проведены начисления за две недели работы в мае. Их медработники уже получили, - уточнил Иван Деев, заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике.

Он напомнил, что в соответствии с данным постановлением, ежемесячная стимулирующая выплата врачам, которые работают на скорой медицинской помощи, составляет 50 тыс. рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям - 25 тыс. рублей. Выплата врачам в стационарах составляет 80 тыс. рублей, специалистам среднего звена - 50 тыс. рублей, младшего звена — 25 тыс. рублей. Дополнительно для этих категорий медиков, а также медицинских работников поликлиник за оказание помощи пациентам c COVID-19 предусмотрена стимулирующая выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку в соответствии с постановлением правительства № 415. Размер выплаты установлен в процентах от среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года в зависимости от категории персонала (от 20 до 80 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU