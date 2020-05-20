Свыше 350 жителей Томской области хотят вернуться домой из-за рубежа

20 Май 2020 2020-05-20T06:53:30+03:00

Более 350 томичей желают выехать на малую родину сейчас. Завтра их может стать больше. Фото: Из открытых источников

Больше всего из них в настоящий момент находятся в Таиланде

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- Попросившие помощь для выезда из иностранных государств жители Томской области находятся в 54 странах мира. Больше всего - 45 человек (27 семей) - в Таиланде. В США и Казахстане ожидают выезда по 26 человек, в Армении - 25, в Киргизии и Таджикистане – по 21, в Турции – 12.- сообщает пресс-служба администрации региона

В списке стран, откуда ждут вылета томичи, значатся также ЮАР, Колумбия, Аргентина, Непал, Cаудовская Аравия, Малайзия, Сингапур, Британская территория в Индийском океане, Австралия, Новая Зеландия и другие.

Уточняется, что с начала кампании по вывозу россиян на Родину, в Томскую область вернулось 234 человека

- Сведения о россиянах, желающих вернуться на родину и уже добравшихся до дома, обновляются практически ежедневно. Регистрация их за рубежом ведется уже второй месяц, тем не менее, количество томичей в реестре увеличивается, каждый день в нем появляются новые фамилии наших земляков, - отмечает Алексей Стуканов, начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU