Свыше 350 жителей Томской области хотят вернуться домой из-за рубежа
- Попросившие помощь для выезда из иностранных государств жители Томской области находятся в 54 странах мира. Больше всего - 45 человек (27 семей) - в Таиланде. В США и Казахстане ожидают выезда по 26 человек, в Армении - 25, в Киргизии и Таджикистане – по 21, в Турции – 12.- сообщает пресс-служба администрации региона
В списке стран, откуда ждут вылета томичи, значатся также ЮАР, Колумбия, Аргентина, Непал, Cаудовская Аравия, Малайзия, Сингапур, Британская территория в Индийском океане, Австралия, Новая Зеландия и другие.
Уточняется, что с начала кампании по вывозу россиян на Родину, в Томскую область вернулось 234 человека
- Сведения о россиянах, желающих вернуться на родину и уже добравшихся до дома, обновляются практически ежедневно. Регистрация их за рубежом ведется уже второй месяц, тем не менее, количество томичей в реестре увеличивается, каждый день в нем появляются новые фамилии наших земляков, - отмечает Алексей Стуканов, начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU