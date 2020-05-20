2020-05-20T06:05:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томске ежедневно дезинфицируют 20 скверов и парков

Санобработка проводится на городских территориях по графику
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Общественные пространства в Томске обрабатывают по графику.Общественные пространства в Томске обрабатывают по графику.Фото: Из открытых источников
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- Коммунальными службами и подрядными организациями районов в рамках профилактики коронавируса дезинфицируются малые архитектурные формы, в том числе скамейки, садовые диваны, спортивные и детские сооружения. Средства, используемые в санитарной обработке, безопасны для людей и животных. Каждый день проводится обработка около 20 общественных пространств, - сообщает пресс-служба мэрии.

Так, вчера в Ленинском районе Томска были обработаны скверы и зеленые зоны на улицах Крымской, Блок-Пост, 79-й Гвардейской Дивизии, на проспектах Мира и Ленина, улицах Мельничной, Смирнова.

Дезинфицируются также места общего пользования многоквартирных домов: УК и ТСЖ обрабатывают входные группы, почтовые ящики, подоконники, лестничные марши, кабины лифтов, кнопки домофонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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