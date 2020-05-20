Названы томские новостройки – лидеры регионального ТОП ЖК

20 Май 2020 2020-05-20T05:38:10+03:00

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Подведены итоги ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК – самой масштабной в России премии в отрасли жилищного строительства. Его организаторами выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и Национальное объединение застройщиков жилья.

Как сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ), в конкурсе приняли участие 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 субъектов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 компаний. Помимо федеральных номинаций определены лучшие новостройки в регионах. В Томской области в этом списке первую позицию занял ЖК «Северный Парк», возведением которого с 2015 года занимается Группа компаний «Карьероуправление».

Жилой комплекс на левобережье реки Томи включает 29 многоквартирных домов высотой от 4 до 11 этажей. Общей сложностью это 2 716 квартир. Средняя цена квадратного метра на момент проведения конкурса составила 55 272 рублей. При этом Северному Парку присвоен рейтинг ЕРЗ, равный 5 (то есть максимальный): этот показатель отображает соблюдение застройщиком декларируемого срока ввода жилья. «Пятерка» в рейтинге означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов близка к 100%.

По данным ЕРЗ, второе место в региональном ТОП ЖК занимает жилой комплекс «Радонежский» от ОАО «Томская домостроительная компания», третье – новостройка на улице Большой Подгорной от ООО «ТомИнвестСтрой».

Добавим, что решением жюри лучшим жилым комплексом-новостройкой 2020 года в России признан ЖК «Зиларт», который Группа ЛСР возводит в Москве. Второе место занял «Уфимский Кремль» от ГК «Первый трест» (Башкортостан). Третье место разделили два жилых комплекса: екатеринбургский «Макаровский квартал» от компании «УГМК-Застройщик» и тюменский «Европейский квартал» от ООО «Брусника».

ИСТОЧНИК KP.RU