2020-05-20T05:37:02+03:00
Происшествия

Трое виртуальных «продавцов» дипломов в Томской области лишились доходов

По требованию прокуратуры Верхнекетского района, доступ к сайтам ограничен
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Прокурорский контроль в Томской области выявил сайты поддельных дипломов.Прокурорский контроль в Томской области выявил сайты поддельных дипломов.Фото: Из открытых источников
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В ходе одного из мониторингов Интернета районные прокуроры выявили три сайта, содержавших информацию о возможности приобретения за плату поддельных документов об образовании.

- Закон запрещает распространение информации, направленной на пропаганду действий, наказуемых в уголовном либо в административном порядке. При этом подделка и сбыт официальных документов образует состав преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, - поясняют в пресс-службе облпрокуратуры.

Ведомство направило в суд исковое заявление с требованием признать размещенную на выявленных интернет-сайтах информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Иск был удовлетворен, доступ к интернет-страницам судом ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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