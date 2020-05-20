Житель Томской области оказал сопротивление полиции

20 Май 2020 2020-05-20T04:36:05+03:00

За нарушение обязательного масочного режима сотрудники полиции могут наложить солидный штраф. Фото: Из открытых источников

Его действия могут квалифицировать по нескольким статьям КоАП

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Очевидцы инцидента в соцсетях уточняют, что он произошел во вторник в торговом центре Северска. Сотрудники полиции применили физическую силу к жителю города, который находился в магазине без маски, а после рекомендации воспользоваться средствами индивидуальной защиты начал нецензурно выражаться. Для дальнейшего разбирательства нарушителя доставили в УМВД России по ЗАТО Северск.

- Действия северчанина могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям административного законодательства, - прокомментировали ситуацию сотрудники ведомства.

Напомним, в Томской области с 18 мая действует масочный режим. Жители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте. Нарушителей из числа физических лиц ожидают штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам придется раскошелиться на значительно большую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU