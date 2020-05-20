2020-05-20T04:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки 165 томичей нарушили обязательный эпидрежим

Большинство находилось без защитных масок в общественных местах
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В Томске и области с понедельника введен масочный режим. Фото: Tomsk.ruВ Томске и области с понедельника введен масочный режим. Фото: Tomsk.ru
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- Шесть административных протоколов оформлено на родителей, чьи дети нарушили условия режима всеобщей самоизоляции (в том числе правила пребывания на улице). Все случаи будут рассмотрены судами, – уточняет пресс-служба администрации Томской области.

Также контролирующие органы проверили 263 жителей региона, которым предписан обязательный 14-дневный домашний карантин, и проинспектировали деятельность почти 400 возобновивших работу предприятий. О нарушениях не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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