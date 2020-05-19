Коронавирус в Томске, последние новости на 20 мая 2020 года: среди 16 новых заболевших COVID-19 один ребенок
На 20 мая, в Томской области зафиксировано 397 случаев COVID-19. Из них 16 выявлено вчера.
Девять пациентов госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, один – в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева. У четверых симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.
Два случая – привозные из Новосибирска, у четырех пациентов источник заражения пока не установлен, причина остальных заражений – контакты с ранее заболевшими.
На сегодня лечение в стационарах проходят 140 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 10 человек: четверо на масочной подаче кислорода, шестеро на инвазивной вентиляции легких.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 221 человек.
В Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 122 выздоровели, четверо умерли
ИСТОЧНИК KP.RU