2020-05-19T21:04:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 20 мая 2020 года: среди 16 новых заболевших COVID-19 один ребенок

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 20 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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Среди 16 новых заболевших - один ребенокСреди 16 новых заболевших - один ребенокФото: из открытых источников
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На 20 мая, в Томской области зафиксировано 397 случаев COVID-19. Из них 16 выявлено вчера.

Девять пациентов госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, один – в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева. У четверых симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Два случая – привозные из Новосибирска, у четырех пациентов источник заражения пока не установлен, причина остальных заражений – контакты с ранее заболевшими.

На сегодня лечение в стационарах проходят 140 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 10 человек: четверо на масочной подаче кислорода, шестеро на инвазивной вентиляции легких.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 221 человек.

В Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 122 выздоровели, четверо умерли

ИСТОЧНИК KP.RU

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