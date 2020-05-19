2020-05-19T14:30:59+03:00
Происшествия

Мошенники в Томской области охотятся за доверчивыми женщинами

За сутки 8 жительниц региона стали жертвами ловкачей и лишились более 150 тысяч рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томички и томичи! Не дайте себя обмануть ловкачам!Томички и томичи! Не дайте себя обмануть ловкачам!Фото: из открытых источников
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Не секрет, что в последнее время мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Телефонные сервисы, социальные сети и электронные архивы позволяют узнать о гражданах довольно много. Этим умело пользуются злоумышленники. 18 мая жертвами мошенников стали 8 жительниц Томской области в возрасте от 22 до 68 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 150 тысяч рублей.

УМВД России по Томской области рекомендует гражданам быть бдительными и не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495... или +7499…Если вы получили СМС-сообщение о неожиданном выигрыше – не торопитесь принимать решение! Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с вашей стороны!

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду, а для того чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают мошенники! Полиция рекомендует позвонить родственникам, чтобы проверить полученную информацию.

Если вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь и только их дорогое лекарство или операция могут помочь. Это - обман. Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону!

К вам пришли работники социальных служб, прежде чем открывать входную дверь, позвоните в организацию, которая их направила. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.

УМВД России по Томской области призывает граждан быть предельно внимательными при совершении денежных переводов, исключить переводы предоплат при осуществлении покупок в сети интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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