2020-05-19T13:11:09+03:00
Происшествия

В Томской области пенсионерка-рецидивистка ответит за избиение полицейского

Прокуратура Молчановского района направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы
ИГОРЬ ТЮРИН
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Пенсионерка - гроза полиции и врачейПенсионерка - гроза полиции и врачейФото: из открытых источников
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Прокурор Молчановского района Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой 59-летней жительницы районного центра. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в январе 2020 года после употребления спиртных напитков обвиняемая вызвала сотрудников полиции и врачей для оказания медицинской помощи своей знакомой, которая плохо себя чувствовала после нескольких дней употребления алкоголя.

Не удовлетворившись оказанной медицинской помощью, обвиняемая вступила в конфликт с медицинскими работниками, а также ударила рукой по голове одного из прибывших по ее вызову полицейских, после чего схватила его за шею и начала душить.

Свою вину в содеянном обвиняемая признала полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Молчановский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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