«Сибуправтодор» досрочно начал ремонт дорожного покрытия на подъезде к Томску

19 Май 2020 2020-05-19T10:05:48+03:00

На участке дороги и мосту через Канок во время ремонта будет организовано реверсивное движение. Фото: из открытых источников

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Федеральное управление автодорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор») досрочно развернуло ремонтные работы на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на подъезде к Томску. В 2020 году здесь отремонтируют дорожное покрытие на двух участках общей протяженностью почти 60 км и два мостовых сооружения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На участке с 98-го по 110-й км продолжается капремонт, начатый в 2019 году. На объекте расширяют проезжую часть, меняют дорожное покрытие на новое (из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22), укрепляют обочины, переустраивают систему водоотвода и т. д. Кроме того, «Сибуправтодор» заменит здесь остановочные павильоны и оборудует пешеходные дорожки для жителей Калтая, Кафтанчикова и Кандинки. Дорожно-ремонтные работы должны завершиться в октябре нынешнего года. На втором участке подъезда к Томску (с 51-го по 98-й км) к началу августа специалисты уложат тонкослойное покрытие повышенной прочности.

Кроме того, будут обновлены два искусственных сооружения в Кемеровской области. На мосту через реку Канок на 65-м км автотрассы дорожники уже ремонтируют пролеты с переустройством мостового полотна, а также балки, опоры, деформационные швы и барьерные ограждения. Затем они приведут в порядок подходы к мосту, после чего приступят к ремонту и покраске поверхности сооружения. Объект введут в эксплуатацию также до конца октября.

Работы на втором мосту – через реку Лебяжья на 41-м км автотрассы – рассчитаны на два года. В рамках капремонта дорожники полностью заменят балки, опоры и ограждения, укрепят конусы, произведут устройство одежды ездового полотна. Сейчас мостовики строят объездную дорогу, куда к концу июня переключится движение транспорта. На остальных объектах (первый и второй участок, мост через Канок) во время ремонта будет организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU