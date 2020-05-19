Персонал соцучреждений Томской области получит доплаты за работу в период пандемии

19 Май 2020 2020-05-19T09:31:58+03:00

На эти цели из федерального бюджета направлено более 33 миллионов рублей

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18 мая и.о. премьер-министра России Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении средств на особые доплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают с больными COVID-19. Общая сумма целевых ассигнований по стране составит 7,6 млрд рублей. Выплаты будут начисляться за период с 15 апреля по 15 июля 2020 года. – сообщил сегодня федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно, приведенным ИЦК данным, Томская область получит на поддержку работников стационаров социальных учреждений 33 млн 71 тысячу рублей.

- Поддержать работников социальных организаций, которые трудятся в период распространения коронавирусной инфекции, 11 мая поручил Президент России Владимир Путин. Они получат назначенные выплаты, суммы которых будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом - – говорится в сообщении Центра.

В частности, для врачей предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 и 35 тысяч рублей соответственно.

Социальные работники, педагоги, психологи, воспитатели, библиотекари, музыкальные работники получат доплаты к заработной плате - 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медперсонал имеет право на прибавки по 15 и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Важный момент: если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU