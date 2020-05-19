2020-05-19T08:34:44+03:00
Общество

11 тысяч жителей Томской области пострадали от укусов клещей за минувший месяц

В 76 случаях насекомое оказалось переносчиком энцефалита
Алиса Селезнева
Поделиться:
Активность клещей в этом году в два раза выше,чем в предыдущем.Активность клещей в этом году в два раза выше,чем в предыдущем.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

За месяц с начала работы пунктов серопрофилактики в Томске с укусами клещей к медикам обратились 6630 человек, в том числе 1756 детей. Всего по региону от клещей пострадали за указанный период около 11 тысяч человек информирует пресс-служба областного «Белого дома».

В 2019 году на эти даты было зарегистрировано всего 3044 обращения, в том числе у 702 детей.

- У всех обратившихся с присасыванием клеща были взяты образцы крови либо клещ на исследование. В 76 случаях специалисты ввели пациентам иммуноглобулин для защиты от клещевого энцефалита, так как насекомое являлось переносчиком заболевания. Инъекции противоклещевого иммуноглобулина понадобилась 45 взрослым и 31 ребенку.- уточняется в сообщении.

В 2020 году для пунктов серопрофилактики Томской области было закуплено 5 тысяч доз иммуноглобулина, поставка еще 1 200 доз пройдет до конца мая.

Напомним, в Томске работают два пункта серопрофилактики для взрослых: в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37) и в поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16). Детей принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23). Жители районов Томской области с присасыванием клещей могут обращаться в приемные покои районных больниц. Все пункты круглосуточные.

В Томске действуют два пункта серопрофилактики для взрослых Фото: из открытых источников

В Томске действуют два пункта серопрофилактики для взрослыхФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске: стало известно о 16 новых случаях заражения COVID-19
«Сибуправтодор» досрочно начал ремонт дорожного покрытия на подъезде к Томску
Персонал соцучреждений Томской области получит доплаты за работу в период пандемии
11 тысяч жителей Томской области пострадали от укусов клещей за минувший месяц
Серийных угонщиков велосипедов задержали полицейские в Томске
8 прудов и озер восстановят в Томской области до 2023 года
Томичка погибла, выпав из окна многоэтажки на Каштаке
В Томской области окончательно закрыт радиационно опасный объект
Два человека попали в больницу после столкновения джипа и легковушки в Томске
Почтовые отделения в Томске можно будет посетить по предварительной записи
Электрички Томск – Тайга изменили расписание
Коронавирус в Томске, последние новости на 19 мая 2020 года: 114 томичей выздоровели от COVID-19
Системы видеофиксации выявили 8528 нарушений ПДД в регионе за неделю
Самолеты в Томской области проверили 40 тысяч гектаров леса в поисках огня
Томские инженеры разработали аналог УЗИ для металлических деталей
В Томске лаборатория «Инвитро» будет делать тесты на антитела к новому коронавирусу
С 18 мая в Томской области начались выборочные проверки масочного режима
Победителями грантового конкурса президента России стали два проекта из Томска
Коронавирус в Томске: стало известно о 18 новых случаях заражения COVID-19