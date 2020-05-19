11 тысяч жителей Томской области пострадали от укусов клещей за минувший месяц

19 Май 2020 2020-05-19T08:34:44+03:00

Активность клещей в этом году в два раза выше,чем в предыдущем. Фото: из открытых источников

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За месяц с начала работы пунктов серопрофилактики в Томске с укусами клещей к медикам обратились 6630 человек, в том числе 1756 детей. Всего по региону от клещей пострадали за указанный период около 11 тысяч человек – информирует пресс-служба областного «Белого дома».

В 2019 году на эти даты было зарегистрировано всего 3044 обращения, в том числе у 702 детей.

- У всех обратившихся с присасыванием клеща были взяты образцы крови либо клещ на исследование. В 76 случаях специалисты ввели пациентам иммуноглобулин для защиты от клещевого энцефалита, так как насекомое являлось переносчиком заболевания. Инъекции противоклещевого иммуноглобулина понадобилась 45 взрослым и 31 ребенку.- уточняется в сообщении.

В 2020 году для пунктов серопрофилактики Томской области было закуплено 5 тысяч доз иммуноглобулина, поставка еще 1 200 доз пройдет до конца мая.

Напомним, в Томске работают два пункта серопрофилактики для взрослых: в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37) и в поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16). Детей принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23). Жители районов Томской области с присасыванием клещей могут обращаться в приемные покои районных больниц. Все пункты круглосуточные.

В Томске действуют два пункта серопрофилактики для взрослыхФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU