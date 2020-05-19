2020-05-19T08:04:55+03:00
Происшествия

Серийных угонщиков велосипедов задержали полицейские в Томске

Похищенные транспортные средства вернутся к владельцам
Алиса Селезнева
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Велосипед лучше не оставлять без присмотра.Велосипед лучше не оставлять без присмотра.Фото: из открытых источников
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В последние недели в дежурные части УМВД России по Томской области неоднократно поступали сообщения о хищении велосипедов из подъездов жилых многоквартирных домов в разных районах города Томска.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены подозреваемые в совершении данных преступлений. Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности томичи 1989 и 1990 годов рождения. По предварительным данным, они путем свободного доступа в ночное время совершали хищения велосипедов, оставленных владельцами на лестничных площадках в подъездах. В нескольких случаях велосипеды были закреплены тросовыми замками. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. –сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время сотрудниками следственных подразделений и сотрудниками отдела дознания возбуждено пять уголовных дел по статье «Кража». Один из подозреваемых по решению суда помещен под домашний арест.

Стражи порядка советуют владельцам велосипедов :

Не оставлять велосипеды (мопеды) на улицах города без присмотра (особенно возле магазинов, киосков, подъездов и в местах массового пребывания граждан), в дневное и ночное время на лестничных площадках подъездов. В настоящее время ни одно из противокражных средств не обеспечивает надежную защиту от угона. Оставляя двухколесного «друга», обратите внимание на камеры видеонаблюдения – лучше оставить велосипед в поле её обзора. Также стоит запомнить «особые» приметы вашего велосипеда, сохранить документы на велосипед (мопед), сфотографировать и переписать идентификационные номера на раме, это поможет в случае кражи найти и вернуть похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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