8 прудов и озер восстановят в Томской области до 2023 года

19 Май 2020 2020-05-19T07:30:14+03:00

Восемь водоемов в Томской области приведут в порядок Фото: из открытых источников

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В 2021 – 2023 годах в Томской области планируется провести экологическую реабилитацию восьми озер и прудов, площадь которых вместе с береговой зоной составляет 68,7 га. Также запланированы мероприятия по очистке от мусора 70 км берегов и прилегающих к ним акваторий. Работы запланированы в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в Томской области – сообщает пресс-служба областной администрации.

- Заявка на бюджетную поддержку работ по расчистке водоемов уже направлена в Федеральное агентство водных ресурсов. На пять (из восьми) водных объектов региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды уже разработал проектно-сметную документацию. Восстановление трех водоемов — в Северске (озеро Док), Томске (озеро Беленькое) и в поселке Аэропорт — планируется начать с 2021 года. – уточняется в сообщении.

Всего на реализацию заявленных мероприятий в 2021 году планируется направить 30,7 млн рублей, в том числе 29,8 миллиона — из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU