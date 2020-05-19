2020-05-19T06:41:02+03:00
Происшествия

Томичка погибла, выпав из окна многоэтажки на Каштаке

Следователи выясняют обстоятельства трагического инцидента
Алиса Селезнева
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фото: паблик "Регион70" ("Вконтакте")фото: паблик "Регион70" ("Вконтакте")Фото: из открытых источников
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Следователи регионального СУ СКР проводят проверку по факту гибели женщины, которая выпала с шестого этажа жилого дома на ул. Интернационалистов в Томске, сообщила сегодня в пресс-служба ведомства.

Трагедия со смертельным исходом произошла вчера, 18 мая, в вечернее время.

-Следственным отделом по Ленинскому району проводится проверка по факту обнаружения вчера возле жилого дома на улице Интернационалистов тела женщины с характерными повреждениями при падении с высоты – говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина 1965 года рождения проживала в этом доме на 6 этаже

ИСТОЧНИК KP.RU

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