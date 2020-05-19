Томичка погибла, выпав из окна многоэтажки на Каштаке

19 Май 2020 2020-05-19T06:41:02+03:00

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Следователи регионального СУ СКР проводят проверку по факту гибели женщины, которая выпала с шестого этажа жилого дома на ул. Интернационалистов в Томске, сообщила сегодня в пресс-служба ведомства.

Трагедия со смертельным исходом произошла вчера, 18 мая, в вечернее время.

-Следственным отделом по Ленинскому району проводится проверка по факту обнаружения вчера возле жилого дома на улице Интернационалистов тела женщины с характерными повреждениями при падении с высоты – говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина 1965 года рождения проживала в этом доме на 6 этаже

ИСТОЧНИК KP.RU