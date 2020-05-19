2020-05-19T06:23:20+03:00
Экономика

В Томской области окончательно закрыт радиационно опасный объект

СХК вывел из эксплуатации установку по переработке оксидов урана
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В Томской области прекратил работу еще один ядерно опасный объект.В Томской области прекратил работу еще один ядерно опасный объект.Фото: Из открытых источников
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- На сублиматном заводе СХК завершен вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно опасного объекта – установки по переработке оксидов высокообогащенного урана (М2079). Работы проводились в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года, – говорится в сообщении пресс-службы Сибирского химического комбината.

Установка прекратила работу еще в 2013 году. Она была сконструирована и развернута на площадке сублиматного завода СХК более 20 лет назад в рамках соглашения между правительствами РФ и США об использовании урана, извлеченного из ядерного оружия, более известного как программа ВОУ-НОУ. На установке получали гексафторид урана фторированием оксидов высокообогащенного урана.

- Проектная документация на вывод установки из эксплуатации с учетом всех требований безопасности была разработана только в 2017 году. В 2018 – 19 г. произведена дезактивация помещений, строительных конструкций и инженерных систем, демонтированы технологическое оборудование, трубопроводы и инженерно-технические системы, - отмечает пресс-служба СХК.

Уточним, что образованные после дезактивации установки радиоактивные отходы переданы на захоронение Северскому филиалу ФГУП "НО РАО".

ИСТОЧНИК KP.RU

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