2020-05-19T06:20:41+03:00
Происшествия

Два человека попали в больницу после столкновения джипа и легковушки в Томске

ГИБДД устанавливает причины аварии
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В ДТП 18 мая есть пострадавшие томичи. ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Томской областиВ ДТП 18 мая есть пострадавшие томичи. ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Томской области
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Автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Lancer столкнулись вечером 18 мая, около 19 часов на пересечении улиц Елизаровых и Кулагина областного центра.

- В аварии пострадали 71-летний водитель внедорожника и 36-летняя женщина-водитель легкового автомобиля. Их доставили в больницу около 19:12, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О состоянии пострадавших к настоящему времени сообщений не поступало.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и степень виновности его участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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