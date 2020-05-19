Два человека попали в больницу после столкновения джипа и легковушки в Томске
ГИБДД устанавливает причины аварии
В ДТП 18 мая есть пострадавшие томичи. ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Томской области
Изменить размер текста:
Автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Lancer столкнулись вечером 18 мая, около 19 часов на пересечении улиц Елизаровых и Кулагина областного центра.
- В аварии пострадали 71-летний водитель внедорожника и 36-летняя женщина-водитель легкового автомобиля. Их доставили в больницу около 19:12, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
О состоянии пострадавших к настоящему времени сообщений не поступало.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и степень виновности его участников.
ИСТОЧНИК KP.RU