Почтовые отделения в Томске можно будет посетить по предварительной записи

19 Май 2020 2020-05-19T06:12:41+03:00

Без очереди и траты времени: теперь томичи могут онлайн выбирать свободные часы для посещения отделений связи. Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Воспользоваться новшеством томичи могут через мобильное приложение или сайт Почты России. В тестовом режиме электронная очередь доступна в семи наиболее крупных отделениях города и в центральных почтовых отделениях Асина, Стрежевого и Колпашева.

- Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. Для тех, кто зарегистрируется в интернете, в почтовых отделениях выделят по одному или по несколько операционных окон, - уточнили в пресс-службе Почты России.

Для предварительной записи необходимо зайти на сайт организации или в мобильное приложение, выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей почты и удобное для посещения время. Записываться необходимо не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU