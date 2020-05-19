2020-05-19T05:20:32+03:00
Общество

Электрички Томск – Тайга изменили расписание

С 17 мая поезда ходят по маршруту три дня в неделю. Пассажиров призывают соблюдать масочный режим.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
В электричках, как и в других видах транспорта, важно соблюдать масочный режим.В электричках, как и в других видах транспорта, важно соблюдать масочный режим.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Скорректировано расписание пригородных поездов по маршруту Тайга –Томск – Тайга. С воскресенья томичи могут пользоваться электричками по понедельникам, средам и пятницам

- В остальные дни электропоезда будут курсировать по маршруту Томск – Басандайка – Томск. Кроме того, на маршруте Тайга – Томск – Тайга временно отменяются остановки на остановочных пунктах (о. п.) 2 км, ст. Тайга-2, о.п. 4 км. и о.п. 10 км. Время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям Томск-1, Томск-2, Тайга и Басандайка остается без изменений, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Пассажирам необходимо соблюдать масочный режим при нахождении в пригородных электропоездах. Для минимизации социальных контактов при покупке билетов томичам рекомендуется использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам», или «Кузбасс-пригород». Приложения доступны для смартфонов на Android и iOS, покупка билетов производится без комиссий и дополнительных платежей.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске: стало известно о 16 новых случаях заражения COVID-19
«Сибуправтодор» досрочно начал ремонт дорожного покрытия на подъезде к Томску
Персонал соцучреждений Томской области получит доплаты за работу в период пандемии
11 тысяч жителей Томской области пострадали от укусов клещей за минувший месяц
Серийных угонщиков велосипедов задержали полицейские в Томске
8 прудов и озер восстановят в Томской области до 2023 года
Томичка погибла, выпав из окна многоэтажки на Каштаке
В Томской области окончательно закрыт радиационно опасный объект
Два человека попали в больницу после столкновения джипа и легковушки в Томске
Почтовые отделения в Томске можно будет посетить по предварительной записи
Электрички Томск – Тайга изменили расписание
Коронавирус в Томске, последние новости на 19 мая 2020 года: 114 томичей выздоровели от COVID-19
Системы видеофиксации выявили 8528 нарушений ПДД в регионе за неделю
Самолеты в Томской области проверили 40 тысяч гектаров леса в поисках огня
Томские инженеры разработали аналог УЗИ для металлических деталей
В Томске лаборатория «Инвитро» будет делать тесты на антитела к новому коронавирусу
С 18 мая в Томской области начались выборочные проверки масочного режима
Победителями грантового конкурса президента России стали два проекта из Томска
Коронавирус в Томске: стало известно о 18 новых случаях заражения COVID-19