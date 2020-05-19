Электрички Томск – Тайга изменили расписание

19 Май 2020 2020-05-19T05:20:32+03:00

В электричках, как и в других видах транспорта, важно соблюдать масочный режим. Фото: Из открытых источников

С 17 мая поезда ходят по маршруту три дня в неделю. Пассажиров призывают соблюдать масочный режим.

Изменить размер текста: A A

Скорректировано расписание пригородных поездов по маршруту Тайга –Томск – Тайга. С воскресенья томичи могут пользоваться электричками по понедельникам, средам и пятницам

- В остальные дни электропоезда будут курсировать по маршруту Томск – Басандайка – Томск. Кроме того, на маршруте Тайга – Томск – Тайга временно отменяются остановки на остановочных пунктах (о. п.) 2 км, ст. Тайга-2, о.п. 4 км. и о.п. 10 км. Время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям Томск-1, Томск-2, Тайга и Басандайка остается без изменений, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Пассажирам необходимо соблюдать масочный режим при нахождении в пригородных электропоездах. Для минимизации социальных контактов при покупке билетов томичам рекомендуется использовать мобильное приложение «РЖД Пассажирам», или «Кузбасс-пригород». Приложения доступны для смартфонов на Android и iOS, покупка билетов производится без комиссий и дополнительных платежей.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU