Коронавирус в Томске, последние новости на 19 мая 2020 года: 114 томичей выздоровели от COVID-19

18 Май 2020 2020-05-18T21:01:14+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 19 мая 2020 года

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На 19 мая, в Томской области зафиксировано 381 случай COVID-19. Из них 14 выявлено сегодня.

У 11 симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях. Семь человек госпитализированы: четверо с пневмонией – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, трое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска.

- В последние три дня в Томской области суточный прирост заболевших стабильно высокий: в субботу установлено 14 новых случаев коронавируса, в воскресенье – 20, сегодня – 18. В основном это результаты нарушения самоизоляции в майские праздничные дни», - отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

15 из сегодняшних больных заразились в результате контактов с теми, кому диагноз был поставлен ранее. По трем случаям идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня лечение в стационарах проходят 129 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся девять человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (шесть человек на инвазивной вентиляции легких, двое – на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 221 человек.

За сутки взято на исследование 726 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 37 890 исследования.

В Томской области зарегистрирован 381 случай заболевания коронавирусом: 263 на лечении, 114 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU