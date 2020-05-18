В Томской области за неделю 58 жителей стали жертвами мошенников

18 Май 2020 2020-05-18T10:20:47+03:00

Для воришек жизнь плоха, если рядом нет лоха! Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В Томской области увеличивается количество дистанционных мошенничеств, связанных с хищением денежных средств у граждан с использованием телекоммуникационных средств связи.

В общей сложности за прошедшую неделю 58 жителей Томской области перевели мошенникам более 2,5 миллионов рублей. При этом женщины становились жертвами злоумышленников в 1,5 раза чаще, чем мужчины.

Лишились своих денежных средств 9 человек в возрасте до 30 лет, 10 человек – от 30 до 40 лет, 25 человек – от 40 до 60 лет и 14 человек старше 60 лет.

УМВД России по Томской области рекомендует не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495... или +7499…

Если Вам позвонили и представились «сотрудником банка», «службой безопасности банка», «представителем финансовой организации», ПРИНУДИТЕЛЬНО прервите разговор и перезвоните на «горячую линию» того банка, клиентом которого Вы являетесь! Уточните информацию!

Не проводите банковские операции по указаниям незнакомых вам лиц, в том числе по переводу денежных средств «на безопасный счет банка». Обналичьте деньги и держите их при себе!

Будьте бдительны! Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию. Не становитесь жертвой мошенников!

ИСТОЧНИК KP.RU