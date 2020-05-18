2020-05-18T09:30:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия Томска вдвое сократит ЕНВД для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии

Это обойдется городской казне в 38,5 млн рублей
Алиса Селезнева
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Индустрия красоты отнесена к числу отраслей, наиболее пострадавших от пандемииИндустрия красоты отнесена к числу отраслей, наиболее пострадавших от пандемииФото: из открытых источников
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В апреле мэр Иван Кляйн предложил совместно с депутатами проработать меры антикризисной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей, которые несут убытки в период пандемии.

- Одним из вариантов такой поддержки в Томске станет снижение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при расчете ЕНВД по наиболее пострадавшим отраслям. Таким образом, налоговая нагрузка при расчете ЕНВД снизится в 2 раза для 3689 субъектов малого и среднего бизнеса Томска на общую сумму 38,53 млн. рублей. – сообщила сегодня пресс-служба мэрии.

Соответствующий проект изменений уже подготовлен администрацией Томска и будет представлен на ближайшем заседании городской Думы.

Напомним, перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции, был утвержден Правительством РФ. В него вошли предприятия гостиничного бизнеса, туризма, индустрии красоты. Позднее в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков.

Кроме того, недавно в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью. С полным перечнем отраслей можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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