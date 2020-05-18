2020-05-18T08:51:51+03:00
Недвижимость

Почти 4 км трассы Томск-Мариинск дополнительно отремонтируют в этом году

Найти необходимые средства позволила экономия при проведении торгов
Алиса Селезнева
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Мариинская трасса связывает Томскую область с КузбассомМариинская трасса связывает Томскую область с КузбассомФото: из открытых источников
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В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область отремонтирует дополнительный участок автомобильной дороги Томск- Мариинск. – сообщила сегодня пресс-служба региональной администрации.

- За счет экономии по результатам торгов объявлен еще один аукцион на ремонт участка автодороги Томск — Мариинск (10,895 – 14,104 км) в Томском районе. Согласно документации аукциона, на данном объекте подрядчик после фрезерования поверхностного слоя дорожного покрытия уложит два слоя из асфальтобетона — выравнивающий и верхний. Также дорожники укрепят обочины, установят барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут дорожную разметку из термопластика. – уточнил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Также он сообщил, что после ремонта участка подрядная организация обеспечит его круглогодичное содержание в течение трех лет.

По словам вице-губернатора, подобные условия - контракты жизненного цикла - стимулируют подрядчиков выполнять все работы качественно, ведь это экономит их дальнейшие расходы на содержание автодороги и устранение недостатков по гарантийным обязательствам.

Ранее сообщалось, что по контрактам жизненного цикла в 2020 году в регионе также отремонтируют два участка автодороги Могильный Мыс Парабель Каргасок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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