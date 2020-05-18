На базе томского Политеха создадут межвузовский спасательный отряд из студентов
На базе ТПУ планируется создать и экипировать межвузовский студенческий спасательный отряд (МССО). Его участниками могут стать добровольцы из средних специальных и высших учебных заведений Томской области – сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Под началом сотрудников ведомства, студенты освоят навыки оказания первой помощи пострадавшим и работы на аварийно-спасательном оборудовании. В случае чрезвычайных ситуации отряд будет приходить на помощь профессиональным спасателям.
Проект реализуется в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи, в номинации «Добровольчество»
- Мы будем готовить студентов по двум программам – это подготовка инструкторов первой помощи и начальная подготовка спасателей. Планируется обучение не менее 40 человек. Создание и оснащение межвузовского отряда добровольных спасателей будет способствовать повышению гражданской ответственности молодежи и формировать кадровый резерв для профессиональных служб в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Ребята будут экипироваться в форму Всероссийского студенческого корпуса спасателей. - рассказал начальник штаба по делам Гои ЧС Томского политехнического университета Игорь Романцов.
Университет выделит аудиторный фонд с медиаоборудованием для проведения обучения добровольцев, а также преподавателей для обучения части предметов по программам дополнительного профессионального образования. При реализации проекта планируется создание в ТПУ «Ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий ЧС».
Отрабатывать свои навыки студенты будут в подразделениях Томской областной поисково-спасательной службе и пожарно-спасательной части МЧС России по Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU