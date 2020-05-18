На «коронавирусные» выплаты медикам Томская область получила еще 344 млн рублей

18 Май 2020 2020-05-18T07:27:08+03:00

Стимулирующие выплаты для медработников рассчитаны на три месяца – апрель, май, июнь Фото: из открытых источников

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Правительство РФ утвердило очередной транш на сумму более 22,4 млрд руб., который предназначен российским регионам. Согласно распоряжению № 1273-р, подписанному 15 мая 2020 года, Томская область получила 344,31 млн руб. Эти средства пойдут на стимулирующие выплаты медикам за работу с коронавирусной инфекцией в мае.

Как сообщалось ранее, в нашем регионе медицинские работники уже начали получать стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными больными (таких специалистов насчитывается более 350). На эти цели федеральный центр выделил Томской области 118 млн руб. Доплаты имеют право получить медработники поликлиник за оказание помощи пациентам c COVID-19 и сотрудники специального респираторного госпиталя, где лечатся больные, зараженных коронавирусом.

Своим распоряжением правительство также изменило порядок «коронавирусных» выплат. Теперь федеральные доплаты медработникам, которые помогают больным COVID-19, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами. Ранее, при расчете выплаты за апрель, учитывалось фактически отработанное время. По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам производить выплаты сразу после поступления денег, не дожидаясь даты начисления заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU