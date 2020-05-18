На «коронавирусные» выплаты медикам Томская область получила еще 344 млн рублей
Правительство РФ утвердило очередной транш на сумму более 22,4 млрд руб., который предназначен российским регионам. Согласно распоряжению № 1273-р, подписанному 15 мая 2020 года, Томская область получила 344,31 млн руб. Эти средства пойдут на стимулирующие выплаты медикам за работу с коронавирусной инфекцией в мае.
Как сообщалось ранее, в нашем регионе медицинские работники уже начали получать стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными больными (таких специалистов насчитывается более 350). На эти цели федеральный центр выделил Томской области 118 млн руб. Доплаты имеют право получить медработники поликлиник за оказание помощи пациентам c COVID-19 и сотрудники специального респираторного госпиталя, где лечатся больные, зараженных коронавирусом.
Своим распоряжением правительство также изменило порядок «коронавирусных» выплат. Теперь федеральные доплаты медработникам, которые помогают больным COVID-19, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами. Ранее, при расчете выплаты за апрель, учитывалось фактически отработанное время. По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам производить выплаты сразу после поступления денег, не дожидаясь даты начисления заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU