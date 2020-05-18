Конфликт соседей в томском селе закончился сносом незаконных построек

18 Май 2020 2020-05-18T07:02:35+03:00

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Жительница с.Тимирязевское, собственница одной из квартир в доме, рассчитанном на два хозяина, обратилась с иском в суд на своих соседей. Женщина потребовала снести строения на прилегающем земельном участке, являющемся общей долевой собственностью жильцов.

- На данной территории находились два сарая и пристройка, которыми пользовались жители второй квартиры. Гражданка приложила усилия для оформления земельного участка, постановки его на кадастровый учет. Чтобы определить порядок пользования участком, а также добиться сноса строений, она обратилась в суд, указав, что постройки возведены с нарушением противопожарных, санитарных, градостроительных, архитектурных и иных норм.- сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Суд удовлетворил данный иск, признал объекты незаконными и обязал собственников земельного участка снести постройки, а также металлический забор, препятствующий перемещению граждан и транспорта.

Ответчики отказались исполнять решение, поэтому в дело вступили судебные приставы. Они неоднократно привлекали должников к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). В общей сложности, соседи, не желавшие расставаться со своими сараями, были оштрафованы на общую сумму 18 тыс. рублей. В результате применения принудительных мер они все-таки решились снести постройки. Судебный пристав зафиксировала данный факт. Таким образом, решение суда было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU