Жителей Томска предупреждают об ограничении движения транспорта на ряде улиц

18 Май 2020 2020-05-18T06:42:28+03:00

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С 19 мая движение транспорта будет временно ограничено на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской дивизии в направлении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира и в направлении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина. Здесь проводится замена строительной части трубопровода на участке тепломагистрали. – сообщила в понедельник пресс-служба мэрии.

Для транспорта будет организовано реверсивное движение на кольцевом пересечении по ул. 79 Гвардейской дивизии с ул. Говорова. Ремонт будет проводиться в два этапа.

- 1-й этап - при движении от ул. Пушкина в сторону пр. Мира, продлится с 9 часов 19 мая до 24 час. 23 мая, 2-й этап - при движении от пр. Мира в сторону ул. Пушкина с 9 часов 25 мая до 24 часов 29 мая. – говорится в сообщении.

Также в связи ремонтными работами на тепломагистралях действуют ограничения движения транспорта на других улицах. В частности, до 15 июня закрыт проезд по пер. Курскому на участке от пер. Курский, 32 до ул. Шевченко. Здесь ведут работы бригады «РТС».

До 18 июня ограничено движение транспорта по ул. Усова: на участках от ул. Усова, 9 до ул. Советской, и от ул. Советской до пр. Ленина. Администрация Томска рекомендует горожанам выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU