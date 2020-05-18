Двое жителей Томской области обвиняются в незаконном сбыте «синтетики»

18 Май 2020 2020-05-18T05:37:56+03:00

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По данным следствия, в декабре 2019 года один из обвиняемых по Интернету получил синтетическое наркотическое средство массой 0,017 гр., которое незаконно продал местному жителю. Позднее он вновь получил "синтетику" массой 0,233 гр. и договорился со вторым обвиняемым о совместном сбыте через тайник. Однако по дороге к месту создания тайника оба были задержаны сотрудниками полиции.

Свою вину обвиняемые признали полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Каргасокский районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU