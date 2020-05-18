С начала года в Томскую область завезли в два раза больше молдавских яблок

18 Май 2020 2020-05-18T06:04:26+03:00

Пандемия импорту не помеха: свежие овощи и фрукты ввозятся в Томск из стран ближнего зарубежья. Фото: из открытых источников

А из Португалии в регион регулярно поставляют куриные яйца

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Как осуществляется импорт продуктов в условиях пандемии коронавируса, при закрытых государственных границах? Откуда на столах томичей свежие яблоки, помидоры? Об этом рассказал журналистам Вадим Чиркин, временно исполняющий обязанности начальника управления Россельхознадзора по Томской области.

Выяснилось, что напрямую в Томск из стран ближнего зарубежья поставляют капусту, лук, томаты, привозят яйца из Португалии и солод из Белоруссии.

Яблоки в областной центр ввозят, главным образом, из Молдавии. С начала года их поступило 302 тонны, или вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из Киргизии и Казахстана поставляют капусту (246 т), лук (147 т) и томаты (143 т).

На одну из птицефабрик региона с начала года импортировали порядка 6 млн 400 тыс. штук куриных инкубационных яиц. Поставки постоянные: свыше 1,5 млн штук яиц в месяц.

- Это небольшая часть импортной продукции, которая поступает в Томскую область напрямую, - резюмировал Вадим Чиркин. – Что касается экспорта за пределы региона, решением коллегии Евразийской экономической комиссии временно запрещен вывоз лука, чеснока, ржи, риса, гречихи, соевых бобов и иной продукции в третьи страны. Данная мера помогает обеспечить нашу внутреннюю продовольственную безопасность в условиях пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU