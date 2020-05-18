Социально ориентированные НКО Томска могут получить помощь государства

18 Май 2020 2020-05-18T05:02:55+03:00

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С 1 июня в России заработает кредитная программа по поддержке занятости для бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита.

Кредит будет рассчитываться по формуле «один МРОТ на одного сотрудника» в месяц, исходя из шести месяцев (срок погашения – 1 апреля 2021 года). Если предприятие сохранит занятость на уровне 90% в течение всего срока действия кредитной программы, то сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны по истечению срока. Если предприятие сохранит занятость на уровне 80%, то государство возьмет на себя половину кредита и процентов по нему.

Рассчитывать на государственную помощь по кредитной программе сохранения занятости смогут те НКО, кто имеет штатных сотрудников и платит за них налоги.

Как сообщили в мэрии Томска, в 2020 году в областном центре осуществляют свою деятельность 756 некоммерческих организаций, в том числе 33 региональных отделения политических партий. НКО действуют практически во всех сферах общества: физкультура и спорт, образование, экология, межнациональные отношения, социальная сфера и др. На уровне муниципалитета некоммерческим организациям оказывается финансовая, информационная и иная поддержка, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества».

ИСТОЧНИК KP.RU