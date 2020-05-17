Коронавирус в Томске, последние новости на 18 мая 2020 года: 96 томичей выздоровели от COVID-19

17 Май 2020 2020-05-17T21:00:28+03:00

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На 18 мая, в Томской области зафиксировано 363 случая COVID-19. Из них 20 выявлено вчера. Это рекордный показатель за время пандемии в регионе.

У половины новых заболевших болезнь протекает бессимптомно, остальные госпитализированы: семь человек с пневмонией в респираторный госпиталь в медсанчасть № 2, двое с признаками ОРВИ - в третью больницу Томска, один заболевший с такими же симптомами - в резервный респираторный госпиталь клиник СибГМУ. 17 новых пациентов контактировали с ранее заболевшими, источники заражения троих человек выясняют эпидемиологи. Лечение в стационарах сегодня проходят 130 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся девять человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (шесть человек на инвазивной вентиляции легких, двое – на неинвазивной). В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 226 человек. За прошедшие сутки было выполнено 1241 ПЦР-тестов, всего проведено 37 164 исследования.

В Томской области зарегистрировано 363 случая заболевания коронавирусом: 255 на лечении, 104 выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU