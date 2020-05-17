2020-05-17T13:30:51+03:00
Общество

В ближайшую неделю Томсктат проведет выборочное обследование рабочей силы

Опросы граждан запланированы в Томске, Северске и ряде районов области
Алиса Селезнева
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Обследование необходимо для точного анализа рынка рабочей силы в регионе.Обследование необходимо для точного анализа рынка рабочей силы в регионе.Фото: из открытых источников
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С 18 по 24 мая в городах Томске, Северске, Колпашево, и в некоторых населенных пунктах Парабельского, Верхнекетского, Шегарского и Томского районов представители Томскстата проведут выборочное обследование рабочей силы.

- Целью обследования является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, а также лиц, не входящих в состав рабочей силы. Обследование позволит получить данные об участии населения в различных формах трудовой деятельности. Итоги обследования необходимы для анализа состояния рынка рабочей силы, прогнозирования возможных изменений в сфере занятости населения и подготовки мероприятий по снижению уровня безработицы, а также для решения других задач по обеспечению занятости населения. – говорится в сообщении ведомства.

Вопросы гражданам будут задавать специально подготовленные интервьюры, имеющие удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта. Весь опрос займет не более 15 минут.

- Чем более полные ответы на наши вопросы Вы предоставите, тем надежнее будут результаты исследования. Конфиденциальность всех сообщенных Вами сведений гарантируется федеральным законом о статистике. Ваши данные будут обезличены, а результаты обследования опубликованы в обобщенном виде, в том числе на сайте Росстата http://tmsk.gks.ru. Вопросы, связанные с доходами граждан не предусмотрены анкетой и задаваться не будут. – уточняется в сообщении.

По всем вопросам, связанным с анкетированием и визитами интервьюеров, томичи могут позвонить в Федеральную службу государственной статистики по Томской области по контактному телефону 52-73-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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