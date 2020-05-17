20-летний водитель иномарки врезался в трактор, а затем в остановочный комплекс в Томске

17 Май 2020 2020-05-17T13:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ранним утром, около 05 часов 40 минут на проспекте Кирова, 39, произошло столкновение двух транспортных средства: трактора "Беларус" и автомобиля Mitsubishi Lancer.

- По предварительным данным, после столкновения автомобиль, под управлением мужчины-водителя 2000 года рождения, продолжил движение и совершил наезд на остановочный комплекс. В результате происшествия водитель иномарки для осмотра доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.- говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области. В ранний час на остановке не было людей, поэтому кроме водителя Mitsubishi никто не пострадал.

ГИБДД требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД 664-422.

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU