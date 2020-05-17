Источник «ртутного следа» в Томской области не найден

17 Май 2020 2020-05-17T06:03:29+03:00

Ртуть в речной рыбе из Оби Россельхознадзор обнаружил в декабре 2019 года. Фото: Из открытых источников

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- Проблема сохранилась, наши специалисты передали материалы юристам заинтересованных сторон. Первый суд назначен на 2 июня. Источник загрязнения реки не выяснен. Есть обстоятельства, по которым пока невозможно это сделать. Плюс особые условия пандемии (COVID-19), – рассказал журналистам Владислав Федулов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Томской области.

В конце 2019 года специалисты ведомства выявили превышение ПДК ртути в речной рыбе, используемой для производства на Колпашевском рыбозаводе. Руководство предприятия намеревалось оспаривать официальное заключение – два повторных исследования сертифицированных лабораторий превышений ПДК по ртути не зафиксировали.

- «Колпашевский рыбозавод» продолжает работу, но с привозным сырьем, - уточнил Владислав Федулов. – Загрязнение водных ресурсов обнаружены не только в Томской области. Одна проба выявлена в продукции, поступившей из Ханты-Мансийского автономного округа, который тоже имеет привязку к обскому бассейну.

Он добавил, что в управлении есть предположения о том, откуда в Оби ртуть. Но пока они не обнародуются.

ИСТОЧНИК KP.RU