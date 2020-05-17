Три иномарки столкнулись в Томске

17 Май 2020 2020-05-17T05:54:21+03:00

В дорожно-транспортном происшествии в Томске пострадали три человека. Фото пресс-службы УМВД по Томской области

Участники ДТП, в числе которых 4-летний ребенок, были доставлены в больницу

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Инцидент произошел в субботу вечером на Богашевском тракте у пос. Апрель, где столкнулись автомобили Kia, Toyota и Chevrolet.

- В результате дорожно-транспортного происшествия трое его участников, в том числе 4-летний ребенок, были доставлены в медицинское учреждение для осмотра, ребенок перевозился в специальном удерживающем устройстве, – говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU