2020-05-17T05:54:21+03:00
Происшествия

Три иномарки столкнулись в Томске

Участники ДТП, в числе которых 4-летний ребенок, были доставлены в больницу
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В дорожно-транспортном происшествии в Томске пострадали три человека. Фото пресс-службы УМВД по Томской областиВ дорожно-транспортном происшествии в Томске пострадали три человека. Фото пресс-службы УМВД по Томской области
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Инцидент произошел в субботу вечером на Богашевском тракте у пос. Апрель, где столкнулись автомобили Kia, Toyota и Chevrolet.

- В результате дорожно-транспортного происшествия трое его участников, в том числе 4-летний ребенок, были доставлены в медицинское учреждение для осмотра, ребенок перевозился в специальном удерживающем устройстве, – говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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