2020-05-17T05:44:52+03:00
Общество

Власти: 2020 год станет прорывным для газификации восточной части Томской области

Для жителей при подключении к газовым сетям действуют меры социальной поддержки
Антонина Ленская
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Проект строительства газопровода-отвода «Томск – Асино» область реализует совместно с «Газпромом».Проект строительства газопровода-отвода «Томск – Асино» область реализует совместно с «Газпромом».Фото: из открытых источников
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Томская область продолжает газификацию своей восточной части с участием стратегического партнера – ПАО «Газпром». Как сообщает пресс-служба обладминистрации, должно быть построено пять межпоселковых газопроводов до 11 населенных пунктов, включая районные центры Асино, Первомайское и Зырянское. Сейчас завершено строительство «трубы» до села Итатка (Томский район) и райцентра Первомайское общей протяженностью 21 километр.

За счет инвестиций «Газпрома» построена линейная часть газопровода-отвода Томск – Асино протяженностью 78 км. Газовики ведут работы на газораспределительных станциях «Итатка» и «Асино», после запуска которых будет обеспечена возможность подать газ более чем 9 000 потребителей.

С привлечением средств областного бюджета выполняются очередные этапы строительства в городе Асино и селе Первомайское. В селе Итатка полностью построены внутрипоселковые газопроводы протяженностью 29 км.

Кроме того, подрядные организации ПАО «Газпром» завершили строительство межпоселкового газопровода до села Победа Шегарского района (8,7 км) и ведут работы по газораспределительной станции «Победа». Уличные газопроводы в этом селе, включая микрорайон Лебединка, а также в деревне Оськино (общей протяженностью 51 км) построены с привлечением средств областного бюджета.

Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный отметил: «2020 год станет прорывным в деле газификации восточной части Томской области. Во взаимодействии с «Газпромом» будут построены приоритетные магистральные объекты – газопроводы и газораспределительные сети до 14 населенных пунктов для обеспечения технической возможности подачи газа потребителям».

Добавим, что для жителей газифицируемых территорий предусмотрены меры социальной поддержки при подключении их домовладений к газовым сетям. Органы местного самоуправления обязаны информировать об этом население.

ИСТОЧНИК KP.RU

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