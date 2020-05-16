Коронавирус в Томске, последние новости на 17 мая 2020 года: 96 томичей выздоровели от COVID-19
На 17 мая, в Томской области зафиксировано 343 случая COVID-19. Из них 14 выявлено вчера.
Трое заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, у восьми пациентов симптомы ОРВИ (трое проходят лечение в МСЧ № 2, пятеро – в больнице № 3 Томска). У троих болезнь протекает бессимптомно, они изолированы под наблюдением медиков.
12 новых пациентов контактировали с ранее заболевшими, источники заражения двоих человек выясняют эпидемиологи.
Лечение в стационарах сегодня проходят 123 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся девять человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (пять человек на инвазивной вентиляция легких, трое – на неинвазивной).
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.
За сутки взято на исследование 1 762 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 35 923 исследования.
В Томской области зарегистрировано 343 случая заболевания коронавирусом: 243 на лечении, 96 выздоровели, 4 умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU