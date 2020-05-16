В томском микрорайоне в ДТП пострадали столб, автомобиль и девушка

16 Май 2020 2020-05-16T13:19:18+03:00

Утро задалось для девушки в микрорайоне Северный Парк Фото: из открытых источников

Так началось утро субботы в микрорайоне Северный Парк на улице Марины Цветаевой

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Как сообщили в региональном УМВД, утром в субботу, 16 мая, томичка 32-х лет за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением и врезалась в опору освещения в микрорайоне Северный Парк.

С травмами ее отвезли в одну из больниц Томска.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром на улице Марины Цветаевой, 6 в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU