В Томской области коронавирусная инфекция подтверждена у 43 медработников

16 Май 2020 2020-05-16T11:27:09+03:00

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Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев уточнил, что тестирование на коронавирусную инфекцию сотрудников всех учреждений здравоохранения, имеющих риски заражения коронавирусом на рабочих местах, проводится с 30 марта.

В случае появления симптомов, которые могут быть связаны с заражением коронавирусом, анализы берутся немедленно. В регионе уже проведено около 5700 тестов у медиков.

За весь период эпидемиологической ситуации, связанной с выявлением в Томской области коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвержден у 43 медицинских работников.

Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через пациентов и коллег).

Там, где устанавливаются «профессиональные» очаги, отделения в медицинских организациях закрываются на карантин, проводится их дезинфекция, в течение 14 дней медицинский персонал находится на изоляции.

Эпидемиологи установили два крупных профессиональных очага распространения коронавирусной инфекции. В большинстве медицинских учреждений очагов нет, есть единичные случаи заболевания медработников. При диагностировании инфекции сотрудники, контактные с заболевшим, отправляются на 14-дневный карантин.

– Контрольные результаты ПЦР-тестов контактных с заболевшими коллегами в СибГМУ отрицательные. Этот очаг заражения ликвидирован, – уточнил вице-губернатор, отметив, что пока рано говорить о купировании очага инфекции в одной из клиник томских НИИ.

Иван Деев также прокомментировал информацию о заболеваниях, выявленных в областном перинатальном центре:

– COVID-19 подтвержден у двух сотрудников центра, заражение произошло вне профессиональной сферы. Оперативно был взят биоматериал у всех контактных с ними пациентов и коллег. Полученные результаты отрицательные. Эпидемиологи продолжают работу, однако на сегодняшний день нет основания утверждать о распространении инфекции в учреждении. Центр работает в штатном режиме с соблюдением всех эпидемиологических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU