Томский Россельхознадзор выявил 18 товаров, небезопасных для жителей региона

16 Май 2020 2020-05-16T06:40:48+03:00

С января по апрель Томский Роспотребнадзор направил на проверку 181 пробу товаров. Фото: из открытых источников

В их числе, сливочное масло из Татарстана с фитостеринами

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С начала 2020 года томский Росслехознадзор направил на экспертизу 181 пробу товаров.

- Каждая десятая проба имеет какие - либо проблемы. Но это цифра не поголовного контроля предприятий по всем показателям безопасности, это избирательный контроль, - пояснил журналистам заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Томской области Владислав Федулов.

Он также рассказал, что основанием для проведения экспертизы могут стать нарушения в маркировке товаров, условиях их хранения или в сопроводительной документации.

Доля томских производителей среди нарушителей крайне мала. Чаще всего инспекторы выявляют в местных продуктах незначительные изменения по жирности - на 3-4%, наличие несвойственной для безопасного товара микрофлоры.

Эксперты объясняют большое количество нарушений в завозной продукции удаленностью производителя. У товара может смениться несколько владельцев до того, как он поступит на томский рынок. При этом нередко нарушаются сроки и условия хранения и перевозки, или оригинальный продукт заменяют подделкой. Так, Владислав Федулов привел пример результатов проверки в детском саду №47 Северске, где в сливочном масле из Татарстана были обнаружены фитостерины. Это же вещество найдено в твороге из Кемеровской области.

-В том, что сложилась такая практика, виноваты и местные продавцы, - считает В. Федулов. - При приеме продуктов они нередко не проверяют соответствие маркировок товаров сопроводительным документам и не проводят предусмотренный договором выборочный лабораторный контроль.

Впрочем, в региональном Россельхознадзоре не исключают заинтересованности должностных лиц получать фальсифицированную продукцию.

Управление направило письма производителям проверенных товаров. В регионах, откуда пришла некачественная продукция, будут проведены внеплановые проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU