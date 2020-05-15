2020-05-15T21:00:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 16 мая 2020 года: 84 томича выздоровели от COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 16 мая 2020 года
Алиса Селезнева
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В Томской области коронавирус унес жизни четырех человекВ Томской области коронавирус унес жизни четырех человекФото: из открытых источников
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На 16 мая, в Томской области зафиксировано 329 случаев COVID-19. Из них 9 выявлено вчера

Четверо заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, трое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Двое без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.

Источники заражения установлены, инфицирование произошло в результате контактов с заболевшими ранее.

На сегодня лечение в стационарах проходят 129 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся восемь человек: трое на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (четыре человека на инвазивной вентиляция легких, один на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 234 человека.

За сутки взято на исследование 2 081 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 32 605 исследования.

В томской области зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом: 214 на лечении, 84 выздоровели, 4 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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