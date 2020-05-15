2020-05-15T13:47:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томске готов к работе резервный респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19

Он развернут в областном центре на базе клиник СибГМУ
ИГОРЬ ТЮРИН
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К борьбе с коронавирусом в Томске подключился госпиталь СибГМУК борьбе с коронавирусом в Томске подключился госпиталь СибГМУФото: из открытых источников
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В Томске полностью готов к работе с пациентами, больными COVID-19, резервный респираторный госпиталь. Он развернут на базе клиник Сибирского государственного медицинского университета (пр. Ленина, 4/1).

Госпиталь возглавил анестезиолог-реаниматолог, сотрудник кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии СибГМУ Андрей Диш. Сюда будут госпитализироваться пациенты из других стационаров при подтверждении у них коронавирусной инфекции.

В новом семиэтажном корпусе клиник СибГМУ оборудовано 90 коек, в том числе 31 реанимационная. Палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, неинвазивной вентиляции легких и кислородом. Также в здании обеспечена бесперебойная подача кислорода на 63 точки, установлен аварийный источник электропитания. Сформирован запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, расходных материалов и дезинфицирующих средств. Внутри госпиталя оборудован кабинет телемедицины для проведения при необходимости врачебных консилиумов и онлайн-консультаций со специалистами различных врачебных профилей.

– Запуск госпиталя будет вестись поэтапно, по мере его заполнения. Объект будет полноценно функционировать, не сообщаясь с другими подразделениями университета. К работе в госпитале привлечены лучшие специалисты клиник СибГМУ. Все сотрудники госпиталя прошли дополнительное обучение по вопросам лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, – отметила ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова.

Клиники Сибирского государственного медицинского университета распоряжением правительства включены в перечень организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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