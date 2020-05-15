2020-05-15T13:09:40+03:00
Происшествия

Бывшие полицейские арестованы в Томской области по «тяжелым» статьям

Они обвиняются в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть
ИГОРЬ ТЮРИН
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Полицейские из Бакчара странно трактовали свои служебные обязанности. До арестаПолицейские из Бакчара странно трактовали свои служебные обязанности. До арестаФото: из открытых источников
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Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Томской области расследуют уголовное дело, возбужденное на основании материалов ОРЧ СБ регионального УМВД в отношении троих полицейских ОМВД России по Бакчарскому району УМВД России по Томской области.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительным данным, в ночь на 1 мая 2020 года трое сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району УМВД России по Томской области, ложно воспринимая интересы службы, незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, не имея на то законных оснований. После чего доставили его в здание отдела полиции, где подвергли избиению, нанеся удары руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

По ходатайству следственных органов обвиняемые заключены судом под стражу.

В ходе следствия они уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа из пяти человек. Возглавил ее следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляется сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Томской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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