2020-05-15T12:15:12+03:00
Недвижимость

Ремонтная кампания на тепловых сетях стартует в Томске 18 мая

Корректировка графика ремонтной кампании на теплосетях произошла из-за пандемии коронавируса
ИГОРЬ ТЮРИН
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Графики ремонта теплосетей в Томске сдвинуты из-за коронавирусаГрафики ремонта теплосетей в Томске сдвинуты из-за коронавирусаФото: из открытых источников
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Вынужденная корректировка графика ремонтной кампании на теплосетях произошла в связи с установлением режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности действует на территории Томска с 18 марта.

Первые гидравлические испытания пройдут 18 мая на тепломагистралях №№ 7 и 7А, 11Л. После этого начнутся ремонтные работы. До 8 июня подача горячего водоснабжения будет приостановлена в дома по ул. Гагарина, Говорова, Мичурина, Советская и др. По требованию мэра Ивана Кляйна в городе синхронизированы планы ремонтных работ на тепломагистралях и проезжей части.

Ознакомиться с графиком планового отключения томичи могут на сайте (http://admin.tomsk.ru/gvs) городской администрации в разделе «Коммунальное хозяйство». По указанной ссылке также представлены номера телефонов аварийно-диспетчерских служб и контакты управляющих компаний. Отметим, что также информацию о периодах проведения ремонтов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения можно уточнить в своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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