В Год памяти и славы власть помогла томским ветеранам

15 Май 2020 2020-05-15T11:56:52+03:00

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны в год 75-летия Победы Фото: из открытых источников

На эти цели направлено более 9,5 млн рублей

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В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Томске материальная помощь была оказана с начала 2020 года 226 ветеранам на общую сумму 9 552,4 тыс. руб.

Ранее администрациями районов города была проведена работа по выявлению потребностей ветеранов.

На проведение ремонта жилых помещений 179 ветеранам было направлено 9 млн руб из средств городской подпрограммы «Старшее поколение» и средств счета «Победа».

Суммарно за 5 лет помощь на ремонт жилья была оказана 1 120 ветеранам на сумму 53 090 млн рублей за счет средств городского и областного бюджетов.

В 2020 году материальную поддержку на различные нужды, в том числе на лекарства, лечение и оздоровление, а также на замену и приобретение бытовой техники получили 47 ветеранов.

Работа по поддержке ветеранов войны в рамках Года памяти и славы продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU